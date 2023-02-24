Инфаркт, суицид, тромб: актеры из «Всегда говори всегда», которых уже нет в живых

Никто из них не дожил до юбилея.

История о современной золушке, которая вынуждена сама искать себе и карету, и кучера, вызывала неподдельный зрительский интерес и длилась 9 сезонов. В проекте успели сняться многие актеры. Некоторые из них погибли при загадочных обстоятельствах.

Алексей Осипов, знакомый многим по роли влюбленного конюха в «Бедной Насте», сыграл автогонщика Руденцова, его персонаж радовал зрителей на протяжении трех сезонов.

В 2013 году 37-летний артист отправился погулять на Финский залив и пропал. Родственники сбились с ног в поисках актера. Тело нашли только через неделю, и основной версией стало самоубийство.

В его телефоне нашли странное смс, адресованное подруге: «Не жди меня. Если хочешь, то продавай все и уезжай в Финляндию».

Василий Савинов, он же импозантный барон Ле Конт, предлагавший главной героине рекламировать его косметический бренд, скончался от инфаркта в 50 лет. Не перешагнул 55-летний рубеж и Данил Петров. У главного злодея картины через 8 лет после завершения проекта оторвался тромб.