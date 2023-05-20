Инфантильные и сумасбродные: эти 3 знака Зодиака так и не вышли из детства

Даже в глубокой старости представители этих знаков будут вести себя как дети.

Рано или поздно детство заканчивается. На смену играм с приятелями во дворе приходят свидания, игрушки и книжки со сказками отправляются на антресоли или раздаются знакомым детям. Но так бывает не у всех. По наблюдениям астрологов, некоторые знаки зодиака вплоть до старости остаются верны своим детским интересам - смотрят мультики и фильмы про волшебников, коллекционируют игрушки, допоздна засиживаются за компьютерными стрелялками. Рассказываем, кто же они - главные инфантилы в гороскопе.

Овен

Каким бы солидным взрослым человеком ни притворялся Овен, не позволяйте обмануть себя - в душе он настоящий Питер Пэн. Представитель огненного знака с удовольствием отправился бы туда, где можно вечно оставаться ребенком, попадать в головокружительные приключения, заниматься всем, что в голову придет.

Уроженцы этого знака обожают современные игрушки, развлечения и гаджеты, которых не было у них в детстве.

Поэтому не стоит удивляться, что львиную долю своего заработка Овен тратит на новых кукол, машинки или отправляется в парки развлечений. А уж главная его мечта - побывать в Диснейленде и от души повеситься.

Близнецы

Вечно юные - так в двух словах можно описать представителей воздушного знака. Близнецы как будто не подвластны законам времени, они могут до глубокой старости выглядеть лет на десять-двадцать моложе. Нередко продавцы в магазинах даже спрашивают у них паспорт, чтобы быть уверенными, что покупателям исполнилось 18.

Приключения и адреналин - вот что больше всего притягивает уроженцев этого знака.

Подобно детям-сорванцам, они то и дело вляпываются в какие-нибудь авантюры, о которых потом красочно рассказывают своим друзьям. Работа в офисе не по душе Близнецам, поэтому для них нет ничего слаще, чем “прогулять” ее по реальной или выдуманной причине.

Рыбы

Непосредственные и наивные Рыбы даже в солидном возрасте смотрят на окружающий мир глазами ребенка. Они наделены даром замечать то, что обычно ускользает от взгляда взрослых людей, видят необыкновенное в самых привычных вещах.

Быть может, поэтому уроженцы водного знака так хорошо находят язык с детьми?

Рыб тянет ко всему волшебному и магическому. Самое лучшее времяпровождение для них - за чтением какой-нибудь фэнтезийной саги или просмотром “Гарри Поттера”. Представители знака из тех, кто всегда будет ждать письма из Хогвартса и отправлять послания Дедушке Морозу.