Индийскую Бобби в СССР знал каждый: произошедшее с ней повергнет в шок (фото)

Первый индийский фильм, который показали в СССР, назывался «Бобби». Его главной звездой стала Димпл Кападиа. Участь этой актрисы оказалась незавидной.

На момент съемок в нашумевшей картине артистке было всего 16 лет. В результате она получила болливудскую премию за лучшую женскую роль и стала кумиром миллионов. Но слава не была главной целью Кападии. Гораздо большую ценность для нее представляло семейное счастье.

В те же 16 лет Димпл вышла замуж за 30-летнего актера Раджеша Кханну, фанаткой которого была. Тот не хотел, чтобы его супруга снималась в кино, и Бобби послушалась. Артистка родила мужу двоих дочерей, но благополучным ее брак так и не стал.

Устав терпеть измены супруга, Кападия ушла от него, забрав с собой девочек. Спустя два года она приняла решение вернуться на съемочную площадку. А вот личную жизнь знаменитость так и не наладила.

Официально с Раджешом актриса не развелась. В 2012 году у него нашли онкологическое заболевание. Звезда ухаживала за некогда любимым мужчиной вплоть до самой его смерти. Впоследствии Кападия призналась, что гибель супруга стала для нее большим ударом.