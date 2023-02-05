Индийский фильм оказался под полным запретом в СССР: от причины оторопь берет

Ксения Рябинкина могла похвастаться тем, о чем многим другим советским артистам оставалось только мечтать. Сначала она обрела славу на родине, воплотив Царевну Лебедь в «Сказке о царе Салтане», а после покорила и индийское кино.

Русской красавицей заинтересовался Радж Капур и предложил ей роль в проекте под названием «Мое имя Клоун». Рябинкина согласилась воплотить в картине известного режиссера цирковую артистку из России, за что впоследствии ей пришлось дорого заплатить.

Ради съемок знаменитость на несколько месяцев покинула сцену Большого театра. В Индии ее встретили как большую звезду — собственно, такой она и была. Именно Рябинкина совершила в Болливуде настоящую революцию — первой из всех артисток решилась на поцелуй в кадре.

Картина имела оглушительный успех в Индии, а вот в СССР ее запретили. Вернувшись на родину, балерина столкнулась с черной завистью своих коллег, что и принесло свои плоды. К тому же артистку на несколько лет сделали невыездной, с чем ей оставалось только смириться.