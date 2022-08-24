Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар

Акшай Кумар сыграл в более чем ста фильмах и стал настоящей звездой Болливуда. Сегодня он входит в десятку самых высокооплачиваемых актеров мира. За одну роль популярный артист зарабатывает не меньше пяти миллионов долларов, а его состояние и вовсе оценивается в 250 миллионов.

Свой путь к славе актер начал с того, что стал моделью, после чего и получил свою первую роль. Сегодня Кумар зарабатывает не только тем, что участвует в съемках, но и тем, что покупает музыку у молодых исполнителей и тем самым становится частичным правообладателем.

Что касается личной жизни индийского Джеки Чана, то она всегда была благодатной почвой для домыслов и слухов. Актеру приписывали романы буквально с каждой его партнершей по съемочной площадке. Но все это завершилось, когда зимой 2004 года Кумар женился на актрисе и модели Твинкл Кханна. Сегодня супруги воспитывают сына и дочь и ни в чем не нуждаются.

Как сообщает YouTube-канал Mood Camp, у звездного семейства есть недвижимость в Канаде, Мумбаи и на Гоа. В свободное от работы время звезда предпочитает заниматься спортом и боевыми искусствами, чтобы поддерживать свою превосходную физическую форму. Не пренебрегает Кумар и публикациями в социальных сетях. Сегодня на его страницу подписано почти 70 миллионов интернет-пользователей.