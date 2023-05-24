Индийцы пересняли советский кинохит: увидите кадры из фильма и будете смеяться

Иногда ремейк бывает значительно лучше и глубже оригинального фильма. Однако история кинематографа знает крайне мало таких случаев. В Индии пересняли советскую легенду, ленту «А зори здесь тихие». Но прогадали. Правда, картина все же способна вызвать бурные эмоции у отечественного зрителя. Но не слезы и сопереживание героям, а смех до колик.

И вот почему. Боевик назвали просто и лаконично «Доблесть». Персонажи индийской адаптации вместо деревни оказались в джунглях. Кстати, действие одиозного фильма происходит не в прошлом, а в наши дни. Женский отряд приезжает в особый колледж, чтобы пройти военную подготовку. И завязывается аналог тех событий, которые развивались в «Зорях», переложенный на заграничный лад и снятый не как драма, а как блокбастер.

Кстати, в Индии странный фильм, «слизанный» с любимой россиянами ленты, получил весьма приличный рейтинг — 7 из 10. Можно предположить, что индийцы попросту не смотрели неповторимый оригинал.