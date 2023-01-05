Индианка обманула природу: вы точно не угадаете, сколько ей лет (фото)

Восточные индийские красавицы обладают неповторимым шармом и притягательностью. А еще им знакомы секреты вечной молодости. Одной из неувядающих красавиц можно по праву считать модель Падму Лакшми, возраст которой невозможно угадать.

Она уже давно живет в Америке и работает ведущей на телевидении. Лакшми начинала свою карьеру с модельного бизнеса: стройная фигура, высокий рост, экзотичная внешность и восточная красота обеспечили ей огромный успех на мировом подиуме. Ей рукоплескали во Франции, Италии и США, а затем Падма начала актерскую карьеру в Болливуде.

Позднее Лакшми запустила свое кулинарное шоу и издала несколько книг. У ведущей множество поклонников по всему миру, которых восхищают и ее творчество, и ее сногсшибательная внешность.

Самое удивительное, что Падма практически перестала стареть. Сегодня звезде 52 года, и она выглядит феноменально молодо по сравнению даже с 30-летними женщинами. Секрет ее идеальной фигуры в постоянных тренировках и строгих диетах, а красивая гладкая кожа — результат использования натуральной косметики.