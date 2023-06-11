Индианка дожила до 101 года и даже не ходила по врачам: как ей это удавалось

Тао Порчон-Линч вошла в историю как самый пожилой мастер йоги. Индианка умерла зимой 2020-го в возрасте 101 года. До самого последнего вздоха она занималась любимым делом, вписав свое имя в «Книгу рекордов Гиннесса».

Эта удивительная женщина посвятила преподаванию йоги 75 лет. Впервые с данным видом гимнастики она познакомилась в восьмилетнем возрасте. А в 20 лет начала заниматься ею профессионально.

История Тао Порчон-Линч многих вдохновила на активный образ жизни. Индианка признавалась, что, дожив до глубокой старости, не нуждалась в помощи медиков и лекарств. Раскрыла она и свой главный секрет.

Мастер по йоге уверяла всех в том, что самое главное — никогда не думать о своем возрасте. Тао не придавала прожитым годам большого значения и всегда говорила себе, что в мире возможно абсолютно все — было бы желание. Именно такой подход и помог индианке сохранить в здоровом теле здоровый дух.