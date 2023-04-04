Индейка и черная икра: ахнете, узнав, чем кормили пассажиров в самолетах СССР

Еще не так давно перелеты были намного комфортнее.

Гражданская авиация СССР начала развиваться в 1920-х и год от года становилась все профессиональнее. Руководители «Аэрофлота» старались заниматься каждым аспектом компании и много внимания уделяли питанию пассажиров.

Так, первые блюда появились уже 1932 году. В то время еду можно было получить как во время рейса, так и на пересадках, без которых еще невозможно было осуществить длинный полет.

Кардинально ситуация изменилась с вводом в эксплуатацию Ту-114. На борту этого лайнера была полноценная кухня, поэтому пассажиры получали свежеприготовленные продукты. После «Аэрофлот» переоборудовал другие самолеты и постоянно изменял меню, чтобы поддерживать высокий статус единственного авиаперевозчика СССР.

Например, во время перелета можно было получить индейку, курицу, отварное мясо и колбасу. Все это подавалось с разнообразными гарнирами и салатами, а также фруктами. Но главной визитной карточкой полетов стала икра — черная и красная.

Как вспоминали пассажиры, деликатес действительно подавали на большинстве рейсов. И даже самый длинный перелет проходил намного быстрее в ожидании невиданной черной икры. При этом в 50-60-х не было разделения на экономический и бизнес-класс, поэтому полакомиться деликатесом могли абсолютно все.