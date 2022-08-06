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Иная версия «Великолепного века» разозлила россиян: «Отвратительно!»

6 августа 2022 13:56
Иная версия «Великолепного века» разозлила россиян: «Отвратительно!»

Вот что так возмутило зрителей.

За несколько лет до выхода на экраны «Великолепного века» зрители уже могли наблюдать за интригами в гареме султана Сулеймана в сериале «Хюррем Султан». Предшественник главного турецкого хита развивал историю главной героини иначе, что очень не понравилось зрителям.

По сюжету Александру Лисовскую Сулейману (когда тот был еще шехзаде) подарил Ибрагим, а имя Хюррем она получила от валиде, которая благоволила ей и использовала, чтобы поставить на место завравшуюся Махидевран. А вот с Хатидже у главной героини сразу разгорелся конфликт — та ревновала ее к Ибрагиму.

Иная версия «Великолепного века» разозлила россиян: «Отвратительно!»

Эта версия истории Хюррем лишь разозлила отечественных зрителей, быстро обнаруживших в ней множество недостатков:

«Настолько скучного сериала я не смотрела давно. Возмутило, что история гласит о девушке-украинке, а актрису явно подобрали турецкую», «Не понравилось абсолютно все: декорации, костюмы, подборка актеров», «Качество съемки на троечку. Отвратительно».

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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