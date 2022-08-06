Иная версия «Великолепного века» разозлила россиян: «Отвратительно!»

За несколько лет до выхода на экраны «Великолепного века» зрители уже могли наблюдать за интригами в гареме султана Сулеймана в сериале «Хюррем Султан». Предшественник главного турецкого хита развивал историю главной героини иначе, что очень не понравилось зрителям.

По сюжету Александру Лисовскую Сулейману (когда тот был еще шехзаде) подарил Ибрагим, а имя Хюррем она получила от валиде, которая благоволила ей и использовала, чтобы поставить на место завравшуюся Махидевран. А вот с Хатидже у главной героини сразу разгорелся конфликт — та ревновала ее к Ибрагиму.

Эта версия истории Хюррем лишь разозлила отечественных зрителей, быстро обнаруживших в ней множество недостатков: