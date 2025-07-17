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Киноафиша Статьи «Иначе я его на шпагу наколю»: вы точно ценитель советского кино, если ответите на 5/5 вопросов в музыкальном тесте

«Иначе я его на шпагу наколю»: вы точно ценитель советского кино, если ответите на 5/5 вопросов в музыкальном тесте

17 июля 2025 14:15
«Иначе я его на шпагу наколю»: вы точно ценитель советского кино, если ответите на 5/5 вопросов в музыкальном тесте

Меломаны, ваш выход.

Советские фильмы были полны душевных и заводных песен, которые мы помним и напеваем до сих пор. Но насколько хорошо вы помните эти хиты и сможете ли узнать их по отрывкам?

В этом тесте вас ждут пять знаковых песен из советского кино. А задачи у вас будут разные: где-то нужно вспомнить строчку, где-то — определить, кто из героев пел.

Готовы проверить, насколько крепка ваша музыкальная память? Тогда настраивайтесь на волну ностальгии — и вперёд! Кто знает, может, после этого теста вам захочется пересмотреть старые добрые кинокартины или даже устроить домашний караоке-вечер.

Ранее мы писали: Не говорите, что любите советское кино, пока не пройдете тест: вспомните 5 кинолент про каникулы по одному кадру

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Афоня» (1975), «Труффальдино из Бергамо» (1976)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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