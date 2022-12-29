Иначе беда: знак Зодиака, которому в начале года необходимо поменять образ жизни

Начало нового календарного года ассоциируется со следующей главой книги. Кажется, что все хлопоты, беды и невзгоды ушли в прошлое вместе с предшествующим годом. Поэтому многие люди в первые месяцы года наступившего немного расслабляются, мол, даже если они допустят какую-нибудь ошибку, ничего страшного, исправят на протяжении последующих двенадцати месяцев. Однако астрологи говорят, что такое поведение может фатальным образом сказаться на жизни одного из знаков зодиака. Они предупредили его представителей о том, что им необходимо пересмотреть свои взгляды и привычки, чтобы не попасть в сложную ситуацию.

Козерог

По словам астрологов, в период ретроградного Меркурия удача будет не на стороне Козерога. Представители земного знака, вопреки своему обыкновению, в начале года будут мало сосредоточены на работе, их мысли постоянно будут устремляться куда-то не туда. В итоге это скажется на результатах труда и болезненно ударит по деловой репутации знака.

Еще одни грабли, на которые по неосторожности могут наступить Козероги, а потом горько в этом раскаяться - поспешность.

Стремясь исправить допущенные из-за невнимательности ошибки, уроженцы земного знака могут натворить еще больше глупостей и окончательно уронить себя в глазах коллег и руководства. Поэтому им рекомендуют быть осмотрительнее.

В личной жизни представителей земной стихии также будут подстерегать неприятные сюрпризы. Из-за проблем на работе Козерог может отдалиться от своей второй половинки, замкнуться в себе. Это станет поводом для многочисленных ссор и конфликтов, во время которых важно держать себя в руках и не произносить роковых слов, которые не стираются из памяти.

Как же избежать негативных последствий?

Астрологи рекомендуют Козерогам поработать над собой и своим характером. В работе необходимо хотя бы на время умерить свой перфекционизм и не пытаться сразу же достичь лучших результатов. Необходимо начать с малого и медленно, но верно идти к цели, чем мчаться во весь опор, по пути набивая шишки.

В личной жизни также необходимо пойти на компромисс в первую очередь с самим собой. Спросить себя: что произойдет, если я признаюсь второй половинке в своих слабостях? Она или он станет меня меньше любить? Конечно же, нет, напротив, партнер жаждет поддержать Козерога в непростой период. Позволив себе открыться, этот знак наладит отношения с любимым человеком.