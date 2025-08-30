«Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)

Фильмы Леонида Гайдая давно разобрали на цитаты и используют в самых неожиданных ситуациях, порой даже не вспоминая, откуда они. Но мы решили пойти дальше и проверить, насколько хорошо вы знаете не только самые популярные моменты, но и те реплики, что остаются в тени.

Сможете ли вы угадать фильм по одной лишь неочевидной фразе? Погрузитесь в атмосферу неподражаемого юмора и блестящих диалогов мастера, чтобы выяснить!

Возможно, некоторые цитаты покажутся вам знакомыми, а другие заставят задуматься и заново открыть для себя любимые комедии. Ну что, готовы? Тогда приступаем.

