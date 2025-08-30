Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)

«Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)

30 августа 2025 07:00
«Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)

Если наберете 5/5, вашей памяти останется лишь позавидовать.

Фильмы Леонида Гайдая давно разобрали на цитаты и используют в самых неожиданных ситуациях, порой даже не вспоминая, откуда они. Но мы решили пойти дальше и проверить, насколько хорошо вы знаете не только самые популярные моменты, но и те реплики, что остаются в тени.

Сможете ли вы угадать фильм по одной лишь неочевидной фразе? Погрузитесь в атмосферу неподражаемого юмора и блестящих диалогов мастера, чтобы выяснить!

Возможно, некоторые цитаты покажутся вам знакомыми, а другие заставят задуматься и заново открыть для себя любимые комедии. Ну что, готовы? Тогда приступаем.

Ранее мы писали: Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов Читать дальше 31 августа 2025
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест) Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест) Читать дальше 30 августа 2025
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест) Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест) Читать дальше 30 августа 2025
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру Читать дальше 30 августа 2025
Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест) Активируем режим Шерлока: только знатоки вспомнят 5 детективов СССР по одному кадру (тест) Читать дальше 30 августа 2025
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили Читать дальше 30 августа 2025
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру Читать дальше 29 августа 2025
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком Читать дальше 29 августа 2025
Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше