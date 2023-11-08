Имя выбирали всей страной, а теперь прячут: странные факты о тайном сыне Малахова

Андрей Малахов вместе с Натальей Шкулевой принял твердое решение. Супруги отказываются показывать единственного сына широкой общественности. А ведь когда-то имя для мальчика выбирала вся страна.

В ожидании малыша родители не могли отдать предпочтение одному из двух вариантов. Тогда телеведущий устроил опрос в социальных сетях, где фигурировали имена Александр и Николай. Поклонники остановились на первом.

Однако напрасно фанаты думали, что смогут наблюдать за тем, как растет звездный наследник. Совсем скоро ему исполнится шесть лет, но народу остается только догадываться, как он выглядит.

Малахов считает, что его отпрыск должен сам понять, хочет ли он показываться публике. Мальчика всячески оберегают от медийного пространства и внимания посторонних. Даже на прогулки с ним выходят в часы, когда на улице немноголюдно.

Внешность ребенка остается загадкой, зато его увлечения шоумен не скрывает. Маленький Саша уже умеет играть в шахматы, изучает иностранные языки. Также в своем плотном графике он находит время для занятий плаванием и для посещения театров и музеев.