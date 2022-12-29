Имя внука Ивана Охлобыстина несказанно удивит: в России не приживется

В жизни Ивана Охлобыстина произошли большие перемены. Звезда сериала «Интерны» впервые стал дедушкой, о чем с радостью сообщил поклонникам.

Как пишет «СтарХит », внука артисту подарила его старшая дочь Анфиса. В прошлом году она вышла замуж за своего возлюбленного по имени Дмитрий. Теперь счастливые родители принимают поздравления по случаю появления первенца.

Между тем без ложки дегтя в бочке меда не обошлось. В Сети обсуждают новость о том, как Анфиса и ее супруг назвали своего наследника. Имя внука Охлобыстина многих несказанно удивит. Есть все основания говорить о том, что в России оно явно не приживется.

Малыша зовут Антоний. Это имя по одной из версий имеет латинское происхождение, а по другой — греческое. В любом случае распространенным его уж точно не назовешь. Многим кажется, что оно уж слишком мягко звучит, а потому не красит ни одного мужчину.