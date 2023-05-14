Имя Шефа из «Бриллиантовой руки» скрывали годами: сразу видно, что не советский человек

Комедию «Бриллиантовая рука» при всей ее легкости нельзя назвать простым фильмом. Картина содержит загадки и тайны, многие из которых до сих пор не раскрыты.

Так, в ленте не раскрывается имя зловещего Шефа. Ответ можно найти в режиссерском сценарии, который скрывали годами. Оказывается, легендарного героя Николая Романова звали Маврикий. Сразу понятно, что персонаж не простой советский человек, а загадочная и темная личность. Само имя происходит от слова «мавр».

Шеф ко всему прочему вел двойную жизнь. Так, в фильме есть сцена в ресторане, где Шеф гуляет на корпоративе со своим коллективом. Он работал на предприятии, чтобы выглядеть добропорядочным гражданином.

Также в фильме не упоминаются прозвища Лелика и Козодоева — их можно увидеть в том же сценарии. Героя Анатолия Папанова звали Механиком, а Андрея Миронова — Графом. Кроме того, в сценарии упоминается некий Малыш, но в саму картину этот герой не попал. Почему Леонид Гайдай решил не озвучивать имя Маврикий и прозвища жуликов, неизвестно.