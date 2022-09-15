Имя прозвучало впервые: кто на самом деле привел Катю Гордон к успеху

Екатерина Гордон начала свою карьеру как радиоведущая, а позже стала известной правозащитницей. Многие были уверены, что путь к успеху для нее проложил бывший муж Александр Гордон, который в то время уже был востребованным телеведущим. Однако, как оказалось, это совершенно не так.

По словам самой Гордон, уже после развода она случайно встретилась с легендой эфира Геннадием Бачинским. И именно он обратил внимание на ее талант и предложил новую профессию.

«Ты такая прикольная, у тебя язык хорошо подвешен... Не хочешь попробовать в эфире провести программу?» — правозащитница вспоминает слова наставника в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

При этом Екатерина подчеркивает, что Александр Гордон никогда не помогал ей с карьерой. Поэтому и до, и после замужества она смогла добиться всего лишь благодаря Бачинскому.