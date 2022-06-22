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Имя не для актрисы: правда об обмане Асмус вышла наружу

22 июня 2022 12:25
Имя не для актрисы: правда об обмане Асмус вышла наружу

На заре карьеры она выбрала другую фамилию.

34-летняя Кристина Асмус стала известна именно под своей звучной фамилией. Вероятно, поэтому она не стала менять ее при замужестве — в браке с Гариком Харламовым. Но, как выяснилось, при рождении у Кристины была совсем другая фамилия. Об этом сообщает «Телепрограмма».

В школе будущая актриса училась еще как Кристина Мясникова. Под такой фамилией ее знали и в спортивной сфере: она занималась гимнастикой и получила звание кандидата в мастера спорта. Но в подростковом возрасте ее увлекли сериалы и кино, поэтому девушка твердо решила стать актрисой. Как и многие другие звезды, для карьеры она воспользовалась звучным псевдонимом. Но накануне 18-летия Кристина по паспорту тоже стала Асмус.

Обманом такой поступок актриса не считает, ведь фамилию она выбрала неспроста. Ее носили дедушка и мама Кристины, не пожелавшая в браке становиться Мясниковой. Предки актрисы по материнской линии уже несколько поколений живут в Германии. И актриса решила, что звучная фамилия с немецкими корнями поможет ей запомниться на кастингах. При этом дочка Кристины от юмориста носит фамилию отца — Харламова.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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