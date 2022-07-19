Имя названо: правда о тайном муже Тутберидзе вышла наружу

Этери Тутберидзе тайно вышла замуж за тренера Николая Аптера. Церемония бракосочетания прошла в США.

Звезда фигурного катания старается не раскрывать подробности своей личной жизни. Тутберидзе практически ничего не рассказывает о своем избраннике, от которого родила Диану Дэвис. Как были уверены многочисленные поклонники, отец Дианы был единственным возлюбленным звезды спорта. Но, как оказалось, это не так.

Не так давно поклонники обнаружили документ о заключении брака между Тутберидзе и Аптером, который опубликовали в социальных сетях. Бывшие коллеги в 1995 году связали себя узами брака в штате Невада. Супруги не стали официально менять фамилии.

При этом другие подробности остаются закрыты от общественности. Неизвестно, состоят ли тренеры в браке сейчас и какие между ними отношения. Однако, как заметили внимательные фанаты, Тутберидзе вышла замуж в том же штате, что и ее дочь Диана, которая связала себя узами брака с партнером по льду Глебом Смолкиным.