Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом

Она могла сыграть саму Роксолану в культовом турдизи, но роль в итоге досталась Мерьем Узерли.

Пять веков назад султан Сулейман Великолепный и его возлюбленная Хюррем-султан (известная в Европе как Роксолана) вершили судьбы Османской империи. Их страсть, интриги и борьба за власть стали «Великолепным веком», а сам образ Хюррем до сих пор окружен ореолом тайны. Но что происходит с потомками этой великой пары сегодня? У нас есть ответ.

Названная в честь прапрабабушки

Наследница Роксоланы не носит роскошных нарядов и не плетет дворцовые заговоры, зато ведет спортивные трансляции и играет в баскетбол.

Роксан Кунтер — праправнучка султана Абдул-Хамида II и прямая наследница Сулеймана и Хюррем — стала воплощением современной османской принцессы.

Ее назвали в честь великой предшественницы — Роксоланы. И не случайно: ее пронзительные голубые глаза, как утверждают многие, унаследованы от самой Хюррем. Но в отличие от своей прапрабабушки, Роксан выбрала совсем другую судьбу.

Путь от изгнания к баскетбольной площадке

История османской династии после падения империи полна драматизма. В 1924 году правительство новой Турецкой республики издало указ о высылке всех членов османской семьи. Более 150 человек были вынуждены покинуть страну и жить в изгнании.

Лишь спустя десятилетия потомкам султанов разрешили вернуться на родину.

Отец Роксан, Эрман Кунтер, не стал восстанавливать политическое влияние династии, а выбрал спортивную карьеру. Он стал звездой турецкого баскетбола, а затем — успешным тренером «Галатасарая», а потому его дочь с детства росла с мячом в руках.

Она серьезно занималась баскетболом, даже играла профессионально во Франции, где окончила колледж в Лионе. Спорт стал ее стихией и призванием.

Телезвезда со скромностью королевы

Сегодня 40-летняя Роксан — одна из самых узнаваемых спортивных ведущих Турции. Она работает на канале A Haber, где ведет новости и спортивные программы. Ее жизнь — это не дворцовые интриги, а современная карьера, семья (у нее есть муж и сын) и путешествия.

Несмотря на знатное происхождение, Роксан известна своей скромностью. В интервью она признавалась:

«Дедушка всегда учил меня быть скромной и не ставить себя выше других из-за происхождения. Самым важным для него было привить детям и внукам хорошие манеры, правильные ценности.

Мы жили в обычных условиях, и я не ощущала никаких привилегий, однако знала историю своей семьи и всегда гордилась ей».

Почти Хюррем: роль, от которой она отказалась

Интересный факт: продюсеры легендарного сериала «Великолепный век» рассматривали Роксан на роль ее же прапрабабушки — Хюррем-султан. В конечном итоге роль досталась Мерьем Узерли, но сама Роксан не жалеет об этом:

«Меня приглашали на главную роль, но я не смогла по многим причинам. На мой взгляд, из Мерьем Узерли получилась прекрасная Хюррем…

Я знаю, что "Великолепный век" широко критиковали, но не разделяю мнения критиков. Мне очень нравится этот сериал».

Наследница без трона: почему ее история важна

Роксан Кунтер — символ нового поколения османских потомков. Они не носят титулов, не претендуют на троны, но сохраняют связь со своей великой историей. Ее жизнь доказывает: наследие — это не только власть и богатство, но и ответственность, достоинство и умение оставаться собой в любых обстоятельствах.

Она не пытается играть роль принцессы в современном мире, но именно поэтому ее образ так притягателен. Роксан стала одной из самых красивых женщин Турции не благодаря титулам, а благодаря силе характера, уму и таланту.

