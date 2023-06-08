Имя любовника Полины Гагариной больше не тайна: вы будете удивлены

Вездесущие репортеры способны найти и разузнать любые тайны, как бы тщательно их не пытались скрыть. При этом не так уж и важно, касается это нового научного открытия или секретного романа мировой знаменитости. Вот и в случае с Полиной Гагариной вышло так, что ей не удалось долго скрывать того, кто сумел покорить сердце певицы и прочно поселиться в нем.

Полину и ее нового ухажера в этот раз сотрудники портала Super подловили в сквере, где они прогуливались в компании ребенка певицы от предыдущего брака. Влюбленные наслаждались прекрасным днем и компанией друг друга. И казалось, что парочка совсем не боится интереса со стороны прессы. Вероятно, они больше не намерены скрывать свои чувства и отношения от общественности, теперь у них все серьезно.

Что же известно про избранника Гагариной? Во-первых, он знаком с семьей исполнительницы, с ее детьми, приходит к ним в дом. И это еще раз подтверждает серьезность намерений мужчины. Во-вторых, раскрыта его личность. Это оказался Станислав Миков — ведущий танцор в балете Полины. Также известно, что он младше своей возлюбленной на год и они работают вместе уже пять лет. А еще совсем недавно он был в других отношениях с Оксаной Стратулат, и пара делилась совместными фото.