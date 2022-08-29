Имя «кукловода» больше не секрет: правду о романе Тимати с Алексой раскрыли спустя 18 лет

Отношения певицы Алексы и рэпера Тимати зародились на «Фабрике звезд-4». Зрители с огромным интересом наблюдали за историей любви, которая начиналась не с взаимных чувств, а с четко продуманного плана.

Оказалось, что начинающего музыканта мягко подвели к тому, что он должен закрутить роман с Алексой. Правда об этом и имя того самого «кукловода» были раскрыты в новом выпуске YouTube-канала FAMETIME TV.

Директор шоу Лина Арифулина призналась, что «поговорила с Тимати». Тот, по ее словам, оказался «толковым парнем», который быстро понял, что от него требуется.

При этом Арифулина уточнила, что сценария не было, поэтому участники искренне прониклись симпатией друг к другу. Любопытно, что знаменитости продолжили общение и после завершения реалити. Они встречались около трех лет и поставили окончательную точку в своих отношениях в 2007 году.