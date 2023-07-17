Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Имя Карлсона, который живет на крыше, замалчивали годами: наконец-то оно известно

Имя Карлсона, который живет на крыше, замалчивали годами: наконец-то оно известно

17 июля 2023 06:30
Имя Карлсона, который живет на крыше, замалчивали годами: наконец-то оно известно

Литераторы добрались до истины.

Не в меру любопытный и хулиганистый человечек, живущий на крыше, известен всему миру как Карлсон. Но не все знают, что это не имя персонажа, а его фамилия, причем простейшая и самая распространенная в Швеции. Как же зовут этого задорного человечка с пропеллером?

«Матерью» героя является писательница Астрид Линдгрен. Карлсон фигурирует в трех ее произведениях, откуда становится ясно, что Малыша зовут Сванте Свантенсон. А вот товарищ с пропеллером так и остается безымянным. Но литераторов это не остановило, и они принялись копать глубже.

Так, у Линдгрен есть более раннее произведение, в котором к мальчику является человечек по имени Нильс Карлсон.

Они становятся друзьями, но, как только родители приходят домой, таинственный гость тут же исчезает.

Получается, Нильс Карлсон и есть прототип всем известного персонажа. Так было рассекречено имя героя. В 1990 году была снята экранизация этой сказки. Специально для киноадаптации писательница ввела несколько дополнительных персонажей.

Имя Карлсона, который живет на крыше, замалчивали годами: наконец-то оно известно
Фото: кадр из фильма “Крошки Нильса Карлсона” (1990), кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон" (1968)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше