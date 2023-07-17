Имя Карлсона, который живет на крыше, замалчивали годами: наконец-то оно известно

Не в меру любопытный и хулиганистый человечек, живущий на крыше, известен всему миру как Карлсон. Но не все знают, что это не имя персонажа, а его фамилия, причем простейшая и самая распространенная в Швеции. Как же зовут этого задорного человечка с пропеллером?

«Матерью» героя является писательница Астрид Линдгрен. Карлсон фигурирует в трех ее произведениях, откуда становится ясно, что Малыша зовут Сванте Свантенсон. А вот товарищ с пропеллером так и остается безымянным. Но литераторов это не остановило, и они принялись копать глубже.

Так, у Линдгрен есть более раннее произведение, в котором к мальчику является человечек по имени Нильс Карлсон.

Они становятся друзьями, но, как только родители приходят домой, таинственный гость тут же исчезает.

Получается, Нильс Карлсон и есть прототип всем известного персонажа. Так было рассекречено имя героя. В 1990 году была снята экранизация этой сказки. Специально для киноадаптации писательница ввела несколько дополнительных персонажей.