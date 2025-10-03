Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем

Когда мы говорим о самых могущественных волшебниках вселенной «Гарри Поттера», на ум сразу приходят два имени: Дамблдор и Волан-де-Морт. Один — символ мудрости, второй — абсолютного зла.

Но в лоре Поттерианы есть маг, о котором часто забывают. Маг, который появился задолго до обоих и чье имя стало нарицательным. Да-да, речь о Мерлине.

«Мерлинова борода!» — не просто выражение

Мерлин — не просто персонаж старых легенд о короле Артуре. В мире Джоан Роулинг он вполне реальная фигура, оставившая след в истории Хогвартса. Тот самый возглас «Мерлинова борода!», который так любили Дамблдор и многие другие герои, — напоминание о его величии.

По преданию, Мерлин учился в Хогвартсе и попал на Слизерин. Сегодня это кажется странным — ведь факультет ассоциируется с повернутостью на чистокровности и высокомерием. Хотя в прежние времена Слизерин, возможно, не был «рассадником зла». Поговаривают, что обучал волшебника сам Салазар Слизерин.

Мерлин же использовал свою амбициозность и хитрость во благо, чтобы искать единство магического и немагического миров. Он считал, что волшебники должны помогать маглам, а не прятаться от них.

Основатель Ордена Мерлина

Чтобы закрепить эти идеи, он создал Орден Мерлина — почетную награду, которой до сих пор отмечают заслуги волшебников. Медаль на зеленой ленте (намек на факультет) стала символом выдающихся подвигов.

Дамблдор, например, получил ее первой степени за победу над Грин-де-Вальдом. Правда, история знает и куда более сомнительные награждения: от министра Фаджа, присвоившего себе Орден ради политической карьеры, до Арктура Блэка, купившего медаль.

Мерлин не просто мудрый наставник — он был боевым магом. В легендах и в Поттериане он противостоял темной колдунье Моргане ле Фей, сестре короля Артура. Их противостояние — один из первых примеров борьбы Света и Тьмы в магическом мире.

Почему Мерлин сильнее всех

Волан-де-Морт был одержим властью, а Дамблдору как раз не хватало амбициозности. Мерлин сумел соединить магическую мощь, стратегический ум и идею равенства.

Он был «принцем чародеев», человеком, чьи решения повлияли на магическое сообщество на века. Именно поэтому можно сказать: в масштабе истории он был сильнее всех.

Ранее мы писали: Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса