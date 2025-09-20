Имя ему Смерть: скольких людей убил Джон Уик за 5 фильмов, его успехам позавидовал бы даже Танос

И это мы еще не знаем, сколько пало до событий первой ленты.

Киану Ривз в образе Джона Уика — это не просто наёмник, а символ кинематографической ярости. Стиль Бабы Яги — холодная точность хирурга, соединённая с пластикой балета. И всё это неизменно ведёт к одному результату: кучи трупов, которые Джордани оставляет за собой.

451 тело: официальная статистика убийств

По старым данным Looper и с учётом спин-оффа «Балерина», Джон Уик отправил на тот свет 451 человека. Эта цифра сопоставима с военной операцией и превосходит счёт многих культовых хорроров, где злодеи убивают десятками, но никак не сотнями.

«Джон Уик» (2014) — 77 смертей

«Джон Уик 2» (2017) — 128

«Джон Уик 3» (2019) — 94

«Джон Уик 4» (2023) — 140

«Балерина» (2025) — 12

«Балерина»: самый низкий результат

Возвращение Киану Ривза в роли Джона Уика в «Балерине» происходит быстро. В первом акте он появляется в сцене, перекликающейся с визитом в «Парабеллуме», а в финале временно помогает героине Аны де Армас — Еве Макроро.

Пусть экранное время Уика ограничено, но в третьем акте он снова делает то, что умеет лучше всего: убивает. За короткую сцену он отправляет на тот свет 12 человек, напавших на Еву.

На этот раз без особых изысков: обычный пистолет, никакой «фирменной» экзотики вроде лошадей или книг. Но даже это маленькое достижение существенно повышает список жертв смертоносной Бабы Яги. Признаем, его успехам бы позавидовал бы даже Танос: реши Джон собрать перчатку бесконечности, Мстителей бы похоронили уже через полчаса.

451 смерть — не финальная цифра. Впереди «Джон Уик 5», который уже официально в разработке. Уик, как всегда, переписывает правила игры — и этот счётчик точно продолжит расти.

