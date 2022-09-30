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Императрица советской озвучки прилюдно унизила Рыбникова: узнала вся страна

30 сентября 2022 09:45
Императрица советской озвучки прилюдно унизила Рыбникова: узнала вся страна


Артистка отвергла настойчивого ухажера.

Звездная красавица Клара Румянова всю жизнь была окружена вниманием мужчин. Актриса трижды побывала замужем – в ее супруги метил даже знаменитый актер Николай Рыбников, но с ним гордая Румянова обошлась жестоко.

Рыбников влюбился в актрису на первом курсе ВГИКа и часами сидел на лавке под ее окнами.

«Как он мог так долго просиживать штаны? Конечно, я никогда не стану встречаться с таким дураком», – приводит слова Клары Румяновой «Экспресс-газета».

Однажды Николай Рыбников потратил целую стипендию, купив возлюбленной золотые часы. Но Румянова подарок не приняла и лишь отвесила кавалеру пощечину. Разозленный Рыбников выбросил часы в окно и несколько месяцев питался одной гречкой, чтобы вернуть долги. Спустя годы история с часами легла в основу одного из эпизодов фильма «Девчата» Юрия Чулюкина.

Фото: Legion-Media, кадры из мультфильмов «Ну, погоди!» (1969), «Мама для мамонтёнка» (1981), «Крошка Енот» (1974)
Алла Новикова
Алла Новикова
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