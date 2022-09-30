Императрица советской озвучки прилюдно унизила Рыбникова: узнала вся страна

Звездная красавица Клара Румянова всю жизнь была окружена вниманием мужчин. Актриса трижды побывала замужем – в ее супруги метил даже знаменитый актер Николай Рыбников, но с ним гордая Румянова обошлась жестоко.

Рыбников влюбился в актрису на первом курсе ВГИКа и часами сидел на лавке под ее окнами.

«Как он мог так долго просиживать штаны? Конечно, я никогда не стану встречаться с таким дураком», – приводит слова Клары Румяновой «Экспресс-газета».

Однажды Николай Рыбников потратил целую стипендию, купив возлюбленной золотые часы. Но Румянова подарок не приняла и лишь отвесила кавалеру пощечину. Разозленный Рыбников выбросил часы в окно и несколько месяцев питался одной гречкой, чтобы вернуть долги. Спустя годы история с часами легла в основу одного из эпизодов фильма «Девчата» Юрия Чулюкина.