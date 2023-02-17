Именно это россиянке сказал врач, после чего она потеряла 80 кг: какие слова изменили жизнь девушки

Софья Кавун с юности страдала от лишнего веса. Уже в 20 лет она весила 160 килограммов, а с годами эта цифра только росла. В течение нескольких лет девушка пыталась похудеть, но ни один из способов не давал нужных результатов.

Так, по словам самой Кавун, она несколько раз оказывалась в специальных клиниках для похудения, где контролировали ее питание, и, например, использовала серьги, которые якобы помогают избавиться от лишнего веса. Все попытки не исправляли ситуацию, но однажды она встретилась со своим врачом, который заставил Софью полностью пересмотреть отношение к своему телу.

Как специалист отметил на приеме, Софья планировала в будущем стать матерью. А лишний вес уже начал сказываться на ее здоровье. И если она не исправит ситуацию в кратчайшие сроки, то уже, вероятнее всего, не сможет родить.

«Пришел врач и сказал: „У тебя была киста в яичнике, тебе удалили трубу и яичник, ты хочешь родить?“ И меня перещелкнуло, потому что очень хотела семью и детей», — призналась девушка в шоу «Звезды сошлись».

В итоге Софья решилась на операцию, которая полностью изменила ее жизнь. Девушке удалось сбросить 80 килограммов, а не так давно она впервые стала матерью.