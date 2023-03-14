Именем Светлана не разрешали называть девочек в царской России: вы не поверите почему

Имя Светлана прочно входит в списки самых популярных вот уже многие годы. Имя не теряет своей актуальности, однако еще сто лет назад оно было полностью под запретом.

Дело в том, что Светлану придумали поэты эпохи романтизма. Этого имени просто не существовало, а появилось оно в творчестве Василия Жуковского и Александра Востокова. Его популярность лишь увеличивалась, и со временем оно стало одним из самых востребованных в аристократической среде страны.

Церковнослужители при этом были против необычного имени. Светлану нельзя было встретить в святцах, поэтому при крещении девочек отказывались так называть. Долгое время существовал даже специальный указ «О запрещении наречения именем Светлана».

Ситуация изменилась после 1917 года. Тогда церковь потеряла свою власть и преимущество стали отдавать светским именам, что сделало Светлану настоящим хитом среди имен.