Именем Светлана не разрешали называть девочек в царской России: вы не поверите почему
От неожиданного правила отказались только с приходом советской власти.
Имя Светлана прочно входит в списки самых популярных вот уже многие годы. Имя не теряет своей актуальности, однако еще сто лет назад оно было полностью под запретом.
Дело в том, что Светлану придумали поэты эпохи романтизма. Этого имени просто не существовало, а появилось оно в творчестве Василия Жуковского и Александра Востокова. Его популярность лишь увеличивалась, и со временем оно стало одним из самых востребованных в аристократической среде страны.
Церковнослужители при этом были против необычного имени. Светлану нельзя было встретить в святцах, поэтому при крещении девочек отказывались так называть. Долгое время существовал даже специальный указ «О запрещении наречения именем Светлана».
Ситуация изменилась после 1917 года. Тогда церковь потеряла свою власть и преимущество стали отдавать светским именам, что сделало Светлану настоящим хитом среди имен.