Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

19 сентября 2025 16:40
Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Если бы их перевели на русский манер, то мультфильм выглядел бы глупо.

«Король Лев» — это не просто сказка про львенка, это африканская версия «Гамлет», где каждое имя — символ, скрытый код, заранее задающий судьбу героев. И именно поэтому мультфильм до сих пор разбирают в обзорах, обсуждают и находят в нем тайные смыслы.

Имена львов

Симба — значит «лев». Без вариантов. Его путь очевиден: стать царём зверей, возглавить прайд и дальше лениво лежать, ведь правит обычно львица, но это уже лирика. Муфаса — «правитель». Само имя звучит мощно, грозно и величественно. В отличие от брата, которого родители явно не желали.

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Шрам — прозвище, характеризующее отметину на лице. А настоящее имя — Така, или же «грязь» и «мусор». Конечно, можно предположить, что полной версией на суахили было kutaka, тогда имя переводится как «желанный».

Сараби — «мираж». Она уходит в тень после смерти мужа, словно растворяется. Но мираж возвращается — в финале мать показывает, что львица тоже может быть грозной. Сарафина, мать Налы, — «звезда». Мерцает где-то вдалеке, но её свет не гаснет.

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Нала — «подарок» и «возлюбленная». Так и есть: судьба бросает Симбе кость после изгнания — любовь и опору в одном лице.

Остальные сказочные твари

Рафики — «друг». Но это друг-оратор, шаман, тот, кто держит мост между живыми и духами. Зазу — «движение», имя птицы заимствовано в иврите, и мы очень надеемся, что никто не шутил про его большой клюв.

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Тимон и Пумба — формула хаоса. Тимон — «уважать», но его повадки далеки от почтения. Пумба — «глупый». Но эти двое дают Симбе то, чего не дала даже королевская кровь: учат его выживать и мудрости. «Hakuna Matata» — не песня, а манифест, что жить нужно без проблем.

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Гиены? Шензи — «дикарь», Банзай — «скрывающийся». Они прячутся за чужой силой, готовы грызть падаль. А Эд... ну он просто Эд. В «Короле Льве» имена предсказывают судьбу героев, потому-то их лучше не переводить в дубляже, чтобы не терялась магия повествования.

Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию.

Фото: Кадр из фильма «Король Лев» (1994)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти проникновенные цитаты из «Унесенных призраками» заставляют теплеть в сердце: Миядзаки — настоящий гений Эти проникновенные цитаты из «Унесенных призраками» заставляют теплеть в сердце: Миядзаки — настоящий гений Читать дальше 22 сентября 2025
Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится! Плохие новости для тех, кто ждет нового «Истребителя демонов» в «цифре»: хотели сэкономить на походе в кино? Не получится! Читать дальше 22 сентября 2025
Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент Читать дальше 21 сентября 2025
Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом Читать дальше 21 сентября 2025
Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили Читать дальше 21 сентября 2025
«Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!) «Док не ездит на чертовом Мустанге»: культовый DeLorean попал в «Назад в будущее» из-за скандала с «запрещенкой» (да, реклама — ни при чем!) Читать дальше 21 сентября 2025
Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы Читать дальше 20 сентября 2025
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично Читать дальше 20 сентября 2025
За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет Читать дальше 20 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше