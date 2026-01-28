Имена, явки, пароли: выяснили, как зовут детей трех богатырей – в новом мультфильме они подрастут, но ждет их печальная участь (фото)

Сюжет станет слегка мрачнее прежнего. Или даже не слегка.

Франшиза «Три богатыря» готова стать куда более драматичной чем раньше. После событий «Три богатыря и свет клином», где герои стали отцами, в очередном сиквеле «Гуси-лебеди» их дети подрастут. И судя по сюжету, станут разменной монетой в большой игре.

Из фанатских сообществ VK стали известны имена и внешность отпрысков.

У Добрыни Никитича и Настасьи – близнецы Аленка Добрынична и Федор Добрыныч. Алеша Попович и Любава воспитывают дочь Марью Алексеевну. А у Ильи Муромца с Аленой подрастает сын Иван Ильич.

Очевидно, что сюжет следующей части должен был строиться вокруг детей – так и вышло. Гуси-лебеди похищают богатырских наследников, чтобы отвлечь героев от дел государственной важности. Юлий и Князь, как обычно, бросятся на помощь.

Интригу добавляет новый злодей – персонаж, крайне похожий на Кощея Бессмертного. Если это и правда он, то угроза становится серьезнее привычных шалостей Бабы-Яги или Соловья-разбойника.

Впрочем, студия «Мельница» может и подшутить, ввести зрителей в заблуждение – все-таки в прошлых частях франшизы Кощей выглядел иначе и совсем не походил на человека.

Но это все пока на уровне сплетен, и ясно лишь одно: дети трех богатырей из символа тихого семейного счастья превратятся в заложников, чьи судьбы будут двигать историю вперед.

Очевидно, что гуси-лебеди – лишь марионетки в руках более могущественного врага, преследующего старую цель: нейтрализовать защитников Руси.