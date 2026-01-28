Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Имена, явки, пароли: выяснили, как зовут детей трех богатырей – в новом мультфильме они подрастут, но ждет их печальная участь (фото)

Имена, явки, пароли: выяснили, как зовут детей трех богатырей – в новом мультфильме они подрастут, но ждет их печальная участь (фото)

28 января 2026 07:29
Имена, явки, пароли: выяснили, как зовут детей трех богатырей – в новом мультфильме они подрастут, но ждет их печальная участь (фото)

Сюжет станет слегка мрачнее прежнего. Или даже не слегка.

Франшиза «Три богатыря» готова стать куда более драматичной чем раньше. После событий «Три богатыря и свет клином», где герои стали отцами, в очередном сиквеле «Гуси-лебеди» их дети подрастут. И судя по сюжету, станут разменной монетой в большой игре.

Из фанатских сообществ VK стали известны имена и внешность отпрысков.

У Добрыни Никитича и Настасьи – близнецы Аленка Добрынична и Федор Добрыныч. Алеша Попович и Любава воспитывают дочь Марью Алексеевну. А у Ильи Муромца с Аленой подрастает сын Иван Ильич.

Очевидно, что сюжет следующей части должен был строиться вокруг детей – так и вышло. Гуси-лебеди похищают богатырских наследников, чтобы отвлечь героев от дел государственной важности. Юлий и Князь, как обычно, бросятся на помощь.

Интригу добавляет новый злодей – персонаж, крайне похожий на Кощея Бессмертного. Если это и правда он, то угроза становится серьезнее привычных шалостей Бабы-Яги или Соловья-разбойника.

Впрочем, студия «Мельница» может и подшутить, ввести зрителей в заблуждение – все-таки в прошлых частях франшизы Кощей выглядел иначе и совсем не походил на человека.

Но это все пока на уровне сплетен, и ясно лишь одно: дети трех богатырей из символа тихого семейного счастья превратятся в заложников, чьи судьбы будут двигать историю вперед.

Очевидно, что гуси-лебеди – лишь марионетки в руках более могущественного врага, преследующего старую цель: нейтрализовать защитников Руси.

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина Читать дальше 17 февраля 2026
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы «В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы Читать дальше 17 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа «Сказка о царе Салтане» уже побила рекорд «Льда 2»: до «Чебурашки» еще как на фанере до Парижа Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше