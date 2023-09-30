Имена самых инфантильных женщин начинаются на эту букву: проверьте себя

Специалисты в сфере эзотерики убеждены: влияние на характер и судьбу человека оказывает не только имя целиком, но и каждая его буква. Считается, например, что если в имени больше гласных, то его обладатель будет наделен мягким нравом, если согласных, то наоборот, жестче. Первая буква имени тоже накладывает свой отпечаток на личность. Рассказываем, с какой буквы начинают имена женщин, не желающих взрослеть.

Буква З

Задорная, звонкая, заводная… Каких только прилагательных, начинающихся на букву “з”, не существует в русском языке. Три эпитета, перечисленных ранее, прекрасно характеризуют девушек, имена которых как раз таки начинаются с этой буквы. На первый взгляд, это замечательно, но так ли это на самом деле?

Эксперты в сфере эзотерики утверждают, что обладательницы имен на букву “з” от природы наделены инфантильностью.

Подобно Питеру Пэну из популярной сказки, они категорически не желают взрослеть. Гораздо приятнее и удобнее для них находиться в роли “маленьким девочек”, которым нужно покровительство.

Дамы, имена которых начинаются на эту букву, не желают брать на себя ответственность. Как только на горизонте возникает ситуация, требующая от них силы духа, воли и решительности, они стараются поскорее исчезнуть. А все проблемы - переложить на плечи родственников, любимого человека, коллег.

Зато обладательницы имен на букву “з” обожают внимание, преклонение, комплименты. Они буквально тают, когда слышат добрые слова в свой адрес.

“Я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу наслаждаться жизнью!” - вот девиз этих инфантильных особ.

Стоит сказать, что они пользуются популярностью у представителей сильного пола. Мужчины, мечтающие о хрупкой и нежной спутнице жизни, в восторге от обладательниц имен на букву “з”. Ведь рядом с такой барышней они могут почувствовать себя настоящими защитниками и добытчиками.

Обаятельная кокетка, которой нравится крутить парнями по своему усмотрению - это все о Зинаиде. Женщина, нареченная этим именем, предпочитает порхать по жизни, словно Стрекоза из басни, не задумываясь о насущном. Похожа на нее Зоя - девушка капризная и своенравная.

Обладательница красивого имени Злата наделена высокой самооценкой и требует от окружающих, чтобы с ней обращались, как с принцессой.

В спутники жизни она ищет такого мужчину, который будет пылинки с нее сдувать и воплощать в реальность все желания.