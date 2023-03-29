Имена озвучены: кому достанется наследство Ангелины Вовк

Ангелина Вовк в свои 80 лет даст фору многим. Известная телеведущая не сидит без дела: много работает, не забывая при этом о себе. Звезда экрана занимается спортом и пробует всевозможные оздоровительные процедуры. При этом, понимая, что уже немолода, знаменитость приготовилась к самому худшему.

За годы своей карьеры на телевидении Вовк заработала неплохое состояние. В подробности Ангелина Михайловна не вдается, но известно, что у нее есть квартира с дизайнерским ремонтом в Москве и дача в Лобне. Чтобы после смерти знаменитости СМИ не пестрели заголовками о борьбе за ее наследство, она составила завещание.

Своих детей у Вовк нет, о чем она ничуть не жалеет. Телеведущая окружена любовью и заботой своих родных: в интервью порталу «7 дней » народная артистка рассказала, что у нее есть племянник Кирилл, внучатые племянницы Анна и Ангелина. Именно им, судя по всему, звезда и оставит нажитое имущество.