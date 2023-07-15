Имена из СССР внезапно стали популярны во всем мире: назвать так малыша считается хорошим вкусом

Мода на имена постоянно меняется. Еще недавно молодые родители вдохновлялись старославянскими именами, а после — иностранными. Теперь же в тренде называть девочек так, как было принято во времена СССР.

Например, во всем мире все чаще можно встретить маленьких Регин, Мил и Тамар. Родители ценят эти имена за изящное звучание и шик старины. К тому же многие отмечают и их энергетику. Например, Тамары отличаются обаянием и силой воли, а Милы — усидчивостью, трудолюбием и любовью к жизни. А Регины известны как энергичные и самодостаточные девушки, которые всегда окружены толпами поклонников.

Также популярны и Янины, Вероники и Юлианы. Многие родители уверены, что в этих именах прослеживается благородство, которое непременно передастся и характеру маленьких девочек. При этом Вероники уже несколько столетий считаются прирожденными лидерами с храбрым сердцем и щедрой душой.