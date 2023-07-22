Имена героев из «Джентльменов удачи» скрыли от зрителей: наконец-то они известны

Многих персонажей популярных фильмов мы привыкли воспринимать по прозвищам. Они так часто звучат с экрана, что зрители забывают о наличии у этих героев настоящим имен. Так случилось и с картиной «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серого.

Некоторые имена героев упоминаются в фильме, а другие удалось выяснить только благодаря сценарию. Главного героя называют неоднократно: добродушный воспитатель из детского сада это Трошкин Евгений Иванович. А вот его двойника по прозвищу Доцент на самом деле зовут Александр Александрович Белый.

Единственным из тройки подельников главного героя, которому в фильме не дали кличку, оказался Василий Алибабаевич Алибаба. С таким необычным именем ему и прозвище не потребовалось. А вот Косого и Хмыря в фильме начинают звать по имени и отчеству только благодаря заботливому воспитателю. Косой оказался Федором Петровичем Ермаковым, а Хмырь — Гаврилой Петровичем Шереметьевым. С такими именами, кажется, у героев и правда есть шанс на нормальную жизнь в обществе.