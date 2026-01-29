IMDb назвал 10 самых популярных аниме за неделю: «Магическая битва» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

В один ряд с гигантом встали и хиты, и совсем новые тайтлы.

Интересно, на чем сошлись во мнениях критики и зрители в мире аниме на этой неделе? Мы проанализировали топ-10 самых рейтинговых тайтлов по версии IMDb, и картина получилась динамичной и местами неожиданной.

Три сиквела уверенно ворвались в тройку лидеров, доказывая, что продолжения могут быть мощнее оригинала. Однако самый громкий сюрприз – это стремительный взлет новичков вроде «Смертельной игры ради еды на столе», которые с ходу бросили вызов культовым франшизам.

В фокусе нашего рейтинга – сериалы, набравшие наибольший средний балл от пользователей IMDb за последние семь дней. Безоговорочным чемпионом стала «Магическая битва 3», продолжающая собирать восторженные отзывы.

Рядом с ней укрепились долгожданные продолжения – «Золотое божество» и «Адский рай». А вот некоторым давним фаворитам пришлось потесниться, уступив место свежим и амбициозным проектам.

Кто именно попал в число ярких аутсайдеров и сумел прорваться в десятку? Смотрите в детальной таблице ниже, где вы также сможете самостоятельно отследить успех каждой отдельной серии вашего любимого тайтла.