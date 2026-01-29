IMDb назвал 10 самых популярных аниме за неделю: «Магическая битва» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

Интересно, на чем сошлись во мнениях критики и зрители в мире аниме на этой неделе? Мы проанализировали топ-10 самых рейтинговых тайтлов по версии IMDb, и картина получилась динамичной и местами неожиданной.
Три сиквела уверенно ворвались в тройку лидеров, доказывая, что продолжения могут быть мощнее оригинала. Однако самый громкий сюрприз – это стремительный взлет новичков вроде «Смертельной игры ради еды на столе», которые с ходу бросили вызов культовым франшизам.
В фокусе нашего рейтинга – сериалы, набравшие наибольший средний балл от пользователей IMDb за последние семь дней. Безоговорочным чемпионом стала «Магическая битва 3», продолжающая собирать восторженные отзывы.
Рядом с ней укрепились долгожданные продолжения – «Золотое божество» и «Адский рай». А вот некоторым давним фаворитам пришлось потесниться, уступив место свежим и амбициозным проектам.
Кто именно попал в число ярких аутсайдеров и сумел прорваться в десятку? Смотрите в детальной таблице ниже, где вы также сможете самостоятельно отследить успех каждой отдельной серии вашего любимого тайтла.
|Место в топе
|Название аниме
|Номер серии
|Оценка за серию (IMDb)
|1
|Магическая Битва 3
|4
|9.8
|2
|Золотое божество. Финал
|3
|9.5
|3
|Адский рай 2
|3
|9.1
|4
|Провожающая в последний путь Фрирен 2
|2
|9.0
|5
|Раб Спецотряда Демонического Города 2
|3
|9.0
|6
|Игра Дарвина
|3
|8.9
|7
|Приговорённый быть героем
|3
|8.8
|8
|Пламенная бригада пожарных. Финал
|15
|8.8
|9
|Судьба/Странная подделка
|4
|8.6
|10
|Смертельная игра ради еды на столе
|3
|8.3