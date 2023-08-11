Им завидовали все: почему Толстоганова и Кузичев развелись после 15 лет брака

Виктория Толстоганова и Андрей Кузичев стали мужем и женой в 1996 году. За годы совместной жизни знаменитости воспитали двоих детей, Варвару и Федора, но спустя 15 лет брака неожиданно объявили о расставании.

Как оказалось, популярным артистам не удавалось находить время и на развитие карьеры, и на своих близких. Из-за постоянной загруженности ссоры между ними все учащались, а последней каплей, как пишут СМИ, стал фильм «Утомленные солнцем 2», после чего они приняли решение расстаться.

При этом артисты старались не рассказывать о проблемах в своих отношениях. Поэтому фанаты признавали их одной из самых крепких пар отечественного кинематографа, однако к тому времени они уже разорвали свои отношения.

Но Толстоганова после развода не страдала от одиночества. Практически сразу она родила ребенка от Алексея Аграновича, с которым теперь состоит в отношениях. Кузичев же старательно скрывает свою личную жизнь и не общается с прессой и поклонниками.