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Киноафиша Статьи Им завидовала бы даже Ванга: у женщин с этими именами есть сверхспособности

Им завидовала бы даже Ванга: у женщин с этими именами есть сверхспособности

1 декабря 2023 09:30
Им завидовала бы даже Ванга: у женщин с этими именами есть сверхспособности

Эти таланты помогают им построить жизнь.

Имя человека может определить его судьбу, личную жизнь и, например, финансовое благополучие. Экстрасенсы уверены: именно от него зависит будущее человека. А в некоторых случаях оно даже может наделить своего носителя экстрасенсорными способностями.

Так, шестое чувство заметно развито у Вер. Женщины с этим именем небезосновательно доверяют своему чутью, которое подводит их крайне редко. Сильной интуицией могут похвастаться и Екатерины. Носительницы этого имени чаще других добиваются карьерных и финансовых успехов, так как всегда знают правильное решение.

Елены же известны своей прозорливостью, которая помогает им выстроить счастливую и успешную жизнь. Им удается даже предсказывать будущее, они могут найти общий язык с любым человеком. А в их доме всегда царит теплая обстановка, и все близкие окружены любовью.

Фото: Кадр из сериала «Вангелия», unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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