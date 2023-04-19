Им завидовал каждый ребенок в СССР: где сейчас культовые Маша и Витя (фото)

Далеко не всем детям-актерам, засветившимся в популярных советских фильмах, удалось построить успешную карьеру. К числу таких относятся Наталья Симонова и Юрий Нахратов — главные звезды сказки «Новогодние приключения Маши и Вити».

В СССР на их месте мечтал оказаться каждый ребенок. Зрители были уверены, что для юных артистов это только начало большого творческого пути. Однако реальность оказалась не такой радужной.

К началу работы над картиной у Нахратова уже был опыт съемок в кино. Впервые он появился на больших экранах еще в возрасте четырех лет, снявшись в «Денискиных рассказах». Несмотря на успех и популярность, Юрий не захотел связывать жизнь с актерской профессией и поступил на факультет мехатроники и управления. Сегодня он живет в Санкт-Петербурге и работает в коммерческих структурах.

У Симоновой же, в отличие от напарника, не было опыта нахождения на съемочных площадках.

Однако это не помешало ей великолепно справиться со своей задачей. После премьеры картины Наталья засветилась еще в ряде проектов. Окончив школу, она поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кино, но через два года передумала быть актрисой.

Знаменитость перевелась на философский факультет, где встретила своего будущего мужа. Симонова стала счастливой женой и матерью троих детей. Сегодня она ничуть не жалеет о том, что оставила кинематограф.