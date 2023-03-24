Им все мало: 3 знака Зодиака, которые женятся по нескольку раз

Романтики мечтают о любви с первого взгляда - крепкой, красивой и бессмертной. Они жаждут пронести это чувство через всю свою жизнь и быть вместе с любимым человеком до глубокой старости. Но такого идеала придерживаются далеко не все - некоторые мужчины не представляют, как провести всю жизнь с одной-единственной, и кочуют от дамы к даме. К определенному возрасту у них в паспорте собирается целая коллекция штампов, свидетельствующих о бракосочетаниях и разводах. По наблюдению астрологов, такие ловеласы чаще всего рождаются под определенными созвездиями. Рассказываем, о ком идет речь.

Телец

Представители земного знака в глубине души - те еще романтики. Они убеждены, что у каждого человека на земле есть вторая половинка, встреча с которой предначертана судьбой.

Вот только Тельцы понятия не имеют, как узнать свою настоящую любовь, и слепо доверяются сердцу. Сильные чувства они могут испытывать несколько раз в жизни, и ходят в ЗАГС практически как на работу.

В среднем, по словам астрологов, уроженцы этого знака отправляются к алтарю два или три раза. Они искренне пытаются строить отношения с одной-единственной, а потом встречают другую… и все, планы меняются.

Близнецы

У мужчин, рожденных под знаком Близнецов, слишком любвеобильная натура для того, чтобы ограничиться одной-единственной женщиной в жизни. Они как дети, которые жаждут перепробовать все сорта конфет в коробке.

При этом представители воздушного знака могут искренне восхищаться своей нынешней партнершей и при этом поглядывать на другую. Близнецы - истинные ценители женской красоты и талантов.

Как правило, четыре брака в жизни для уроженцев этого знака - норма. Удивительно, но они ухитряются сохранить хорошие отношения со своими предыдущими женами и дружить с ними.

Весы

Влюбляться, разочаровываться и снова находить в себе силы для того, чтобы искать свою вторую половинку - таков удел Весов. Личная жизнь представителей воздушного знака состоит из взлетов и падений.

Весы склонны идеализировать своих возлюбленных и не замечать их недостатки, но после свадьбы, прожив какое-то время бок о бок, они понимают, что жестоко ошиблись.

После развода уроженцы знака восстанавливаются некоторое время, а затем снова пытаются обрести счастье в любви. Пять или больше браков на протяжении жизни для Весов вполне обычное явление.