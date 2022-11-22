Им восхищалась Раневская: страна не подозревала о подвиге лесничего из «Золушки»

Василий Меркурьев дебютировал в кино еще в возрасте 20 лет. На его счету было множество блестящих ролей — от старшего лейтенанта в «Небесном тихоходе» и Степана Ивановича в «Повести о настоящем человеке» до академика в картине «Москва — Кассиопея». А коллеги неизменно отзывались о нем как о невероятно добром и мягком человеке.

Им восхищалась даже Фаина Раневская. В сказке «Золушка» Меркурьев сыграл ее мужа-лесничего. После совместной работы актриса даже пожалела о том, что ей не довелось чаще играть с Василием.

Но даже близкие друзья долгое время не знали о подвиге Меркурьева. Оказалось, что на его счету есть несколько спасенных жизней. В браке с Ириной Мейерхольд у них родилось трое детей. Но были времена, когда в семье жили восемь малышей. После расстрела брата актер взял на воспитание племянников — двух мальчиков и девочку. Они могли пропасть в приютах в военное время, если бы не дядя.

А в 1944 году Ирина подобрала еще двух сирот, которые отстали от эвакуационного поезда. Спустя три года эту историю о потерянных детях Меркурьев рассказал по радио, и с ним связалась мама ребят, которая уже и не надеялась на хорошие новости.