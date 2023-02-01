Им прочат тяжелое детство: не поверите, какие имена россияне дали детям

Троян, Астра и Бриллиант — так своих детей называли москвичи в прошлом году, согласно статистике столичного ЗАГСа. Но многие родители пошли в порыве креативности еще дальше, обеспечив своим чадам буллинг и насмешки со стороны сверстников.

По крайней мере одна девочка с именем Арья теперь живет в Москве. Это экзотическое имя стало набирать популярность после сериала «Игра престолов», многим захотелось иметь у себя дома представительницу величайшего в Вестеросе рода. Вот только, что будет с ней через 20 лет, когда о сериале забудут, подумать страшно.

Гугл — теперь это не только международная компания, но и индонезийский мальчик. На таком имени для сына настаивал отец. Мать устроила забастовку, обращаясь к своему чаду просто «мальчик», но в итоге сдалась. Корпорация «Гугл», кстати, отправила малышу технику и одежду, а родители получили тонну хейта в комментариях. Хорошо, что в Индонезии нет отчества. Иначе детям Гугла можно лишь посочувствовать.

Ковид — такое имя для сына выбрала семейная пара из Новосибирска. К негативным коннотациям, которое несет само понятие «ковид», и к перспективам травли среди малышей с привычными именами добавляются шансы на «красивое» отчество для детей парнишки. Ковидович, ковидовна — остается лишь надеяться, что парень не превратится в чайлдфри.