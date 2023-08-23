Им предрекли большое будущее: три самых счастливых женских имени

Существует множество способов привлечь удачу на свою сторону. Кто-то следует советам известных психологов и коуч-тренеров, практикует позитивное мышление, аффирмации и визуализации. Кто-то обращается к опыту наших предков, использует талисманы и обереги, которые притягивают везение и удерживают его в доме. Эксперты в сфере эзотерики утверждают, что обратить на себя внимание Фортуны и стать ее любимицей могут обладательницы определенным женских имен. Рассказываем, как стоит назвать девочку, чтобы ее вознаградила богиня удачи.

Анна

От природы Анна наделена удивительным обаянием и шармом. Любой человек, познакомившись с обладательницей этого имени, будет покорен ее интеллектом, образованностью, тактичностью. Кажется, что вокруг Анны разливается атмосфера спокойствия и гармонии, где нет места суете и спешке.

Все дело в том, что женщина, нареченная этим именем, пользуется особой благосклонностью Фортуны.

В жизни Анны все складывается самым удивительным образом, ее желания исполняются, словно по взмаху волшебной палочки. Ей в равной степени везет в карьере и в личной жизни, она везде успевает и при этом не кажется измотанной.

Татьяна

Женщина, нареченная этим именем, не терпит конфликтов. Быть может, именно за миролюбивый и доброжелательный характер Татьяна так полюбилась богине удачи? Как бы там ни было, обладательница имени распространяет вокруг себя ауру добра, искренности, взаимопонимания. Она сама не лжет и не любит, когда лгут ей.

Благодаря хорошей интуиции Татьяна сразу же распознает врунов и корыстолюбцев, что пытаются втереться в доверие ради личной выгоды.

Это же качество помогает Тане избегать подводных камней и неприятностей. Предчувствия никогда не обманывают ее, а Фортуна щедро осыпает счастливыми шансами.

Мария

Обладательница имени Мария идет по жизни смеясь. Еще бы, ведь ей во всем постоянно везет. Окружающие гадают, в чем секрет ее успеха, но спроси об этом Машу - она и сама не скажет, потому что иначе как вмешательством Фортуны это не объяснишь. Этой женщине благоволит само мироздание.

В какой бы сфере деятельности ни пробовала себя Мария, ей будет сопутствовать успех.

Она легко добивается карьерных высот, в личной жизни тоже царит идиллия. Маше удается гармонично совмещать работу и семью, муж носит ее на руках, а соседи и коллеги единогласно называют эту женщину совершенством.