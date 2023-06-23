Им предначертано великое будущее: три счастливых имени для женщин

В старинных сказках можно встретить упоминания о феях, которые собирались у колыбельки новорожденного и наделяли его своими дарами: счастьем, красотой, талантами и т.д. Глядя на некоторых женщин, можно подумать, что это никакой не вымысел, а правда. Потому что такие успехи в разных жизненных сферах, которых достигают они, невозможно объяснить другими причинами, кроме как волшебством. На самом деле, уверены эксперты в области эзотерики, причиной всему может послужить имя. Они назвали три женских имени, обладательницам которых по жизни сопутствует счастье.

Анна

Обладательница этого имени действительно похожа на принцессу из сказки - красивая, деликатная, утонченная. При знакомстве с Аней у людей невольно возникают мысли: разве такие, как она, действительно существуют наяву, а не только в грезах?.. Эта девушка кажется слишком идеальной.

В жизни Анны тоже все складывается идеально: в какой бы сфере деятельности ни решила реализовать свои таланты, у нее это непременно получится.

Школу эта девушка оканчивает с золотой медалью, университет - с красным дипломом, на работе достигает самых высоких ступеней на карьерной лестнице.

Татьяна

Рядом с Татьяной даже самые беспокойные и нервные люди начинают чувствовать себя иначе. Обладательница этого имени излучает положительную энергетику, ее общество действует на всех благотворно. Для каждого человека у Тани найдется доброе словечко или мудрый ненавязчивый совет.

Быть может, из-за того что Таня бескорыстно помогает стольким людям, мироздание к ней особенно благосклонно.

Ей во всем сопутствует удача. Особенно обладательнице этого имени везет в любви - встретив на своем пути мужчину мечты, Таня создает с ним крепкую и дружную семью.

Мария

Безупречная осанка, взгляд, исполненный достоинства, необыкновенная красота - такой предстает Мария перед окружающими. Эта девушка хорошо знает, чего хочет от жизни, и, кажется, высшие силы помогают ей в достижении поставленных целей. Ей предначертано поистине грандиозное будущее.

Обладательница этого имени успешна в своей профессии, ее ценит руководство и для коллег она - неоспоримый авторитет.

В любви Мария довольно привередлива, она ждет идеального мужчину, и, будьте уверены, рано или поздно тот появится в ее жизни и станет носить избранницу на руках - в прямом и переносном смысле.