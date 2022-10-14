Им подпевал весь мир: куда пропали любимцы 90-х Backstreet Boys

Они до сих пор купаются в лучах былой славы.

Backstreet Boys до сих пор остаются одним из самых коммерчески успешных и популярных коллективов в мировой истории. Каждый из их первых девяти альбомов в итоге оказывался в верхней части мировых хит-парадов.

Но последние годы об участниках легендарного коллектива практически ничего не слышно. Тем не менее жизнь каждого из солистов на сегодняшний день сложилась вполне удачно.

Самый юный участник группы Ник Картер первым из всех отправился в сольное плавание, записав несколько самостоятельных альбомов. Сейчас 42-летний артист увлекся продюсированием.

47-летний Брайан Литтрелл с юности был весьма верующим человеком, несколько лет назад он начал всерьез заниматься христианской музыкой.

Хауи Дороу недавно исполнилось 49 лет, и он счастливый отец двоих детей, бизнесмен и меценат.

А 51-летний Кевин Скотт Ричардсон уже несколько лет играет в театре и кино, успешно совмещая это с гастролями Backstreet Boys.

Единственным человеком, которому всемирная слава в свое время не пошла на пользу, оказался Эй Джей Маклин: музыкант долгое время боролся с увлечением спиртным и запрещенными препаратами. Теперь ему 44 года, он стал примерным семьянином и отцом двоих дочерей.