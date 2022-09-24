Им опасно лгать: 3 знака Зодиака, которые видят людей насквозь

“Я тебя насквозь вижу”, - для некоторых людей это вовсе не фигура речи, а слова, которые стоит понимать буквально. Некоторые знаки зодиака обладают феноменальной способностью видеть, что происходит у собеседника в душе, честен ли он или чего-то недоговаривает. Астрологи назвали три знака зодиака, которым лучше не лгать - они все равно заметят это и вряд ли будут испытывать к обманщику симпатию.

Близнецы

Уроженцы этого воздушного знака от природы обладают сметливым умом и познаниями в самых разных сферах, в том числе в психологии. Даже с минимальными навыками Близнецы запросто отличат лгуна от честного человека, а поможет им в этом прекрасная интуиция и богатый жизненный опыт. Дело в том, что представители знака на своем пути встречают множество людей, как хороших. так и плохих, и быстро обретают способность отличить одних от других, как бы они не маскировались.

При этом Близнецы не хвастаются своей суперспособностью, а как истинные мудрецы, держат ее в тайне - ведь именно она помогает им с блеском выходить из самых разных ситуаций.

Весы

Люди, появившиеся на свет под воздушным знаком Весов, наделены феноменальной проницательностью. Они могут с легкостью раскусить любого человека, который пришел к ним под маской друга, но на самом деле затаил зло. Истинные мотивы людей не являются для Весов секретом - они прекрасно чувствуют, что происходит у собеседника в душе, добрые или злые у него намерения. Кроме того, уроженцы этого знака всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, дать добрый совет или просто побыть рядом и поддержать человека своим присутствием.

Весы искренне радуются, когда их дар приносит кому-то пользу.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея с самых ранних лет проявляют недюжинный интерес к окружающему миру. Особенно это касается сферы человеческих отношений, а также слов, поступков и их мотивов. Нередко представители этого знака выбирают для себя профессию психолога, поскольку им действительно любопытно разбираться в тайнах людской души. Однако даже если Водолей не станет связывать свою жизнь с психологией, он все равно преуспеет в своем умении видеть окружающих насквозь.