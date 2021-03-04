«Им нужны ваши финансы»: фанатов обеспокоило пристрастие 67-летней Успенской к молодым мужчинам

На днях Любовь Успенская опубликовала в своем микроблоге свежий снимок, на котором показала себя рядом с Андреем Большедворским. На фото королева шансона в роскошном полупрозрачном черном платье сидит в дорогом кресле, а позади нее, держа ее за руки, стоит артист. Оказывается, вместе с этим певцом знаменитость записала совместную песню «Бути без тебе». «Какое же удовольствие я получаю, когда меня окружают молодые, харизматичные, талантливые мужчины, которые относятся ко мне с трепетом, уважением, гордостью и буквально носят на руках», — подписала кадр артистка.

По всей видимости, фотография была сделана во время совместной фотосессии Успенской и Большедворского, которую они проводили для продвижения своего нового хита.

Однако поклонникам фотография звезды и ее такое отношение к молодым мужчинам не понравилось. Многие решили, что избранникам королевы шансона нужны от нее только деньги. «Любовь, вы шикарны, но не уходите в омут с головой за молодежью, им нужны ваши финансы», «За ваши деньги любой каприз», — заявили фолловеры. Правда, большинство, наоборот, высказало мнение, что как раз таких женщин как Успенская и носят на руках. «Такую женщину только носить на руках», «Вы прелесть, а молодые люди подпитывают вас, и это прекрасно», «Вы настоящая любовь, и пусть завидуют те, кто так не может», «Прекрасно, когда такую обворожительную и привлекательную женщину окружают молодые люди», — написали пользователи Сети.

Напомним, что Любовь Успенская известна как королева шансона, исполнительница таких хитов как «Карусель» и «Пропадаю я». Звезда старается многие годы поддерживать себя в тонусе и постоянно использует современные косметологические средства, чтобы выглядеть молодо и свежо.