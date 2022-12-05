Им нельзя верить: самые лживые и бессовестные знаки Зодиака

Обманывать нехорошо, - эту простую истину каждый из нас слышал еще в детстве. Несмотря на то, что поспорить с этим принципом невозможно, время от времени мы все равно его нарушаем: лжем руководству, когда горят дедлайны, своим близким, когда хотим скрыть от них какой-то неприятный факт, даже самим себе, когда не хотим признавать свое поражение. По словам астрологов, ко лжи склонны практически все знаки зодиака, но некоторые из них особенно искусны в мастерстве обмана. Рассказываем, под какими созвездиями появляются на свет главные лгуны в гороскопе.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, отличаются упрямством и целеустремленностью. Они любят, когда последнее слово в споре остается за ними. Для того, чтобы поставить собеседника на место, представители огненной стихии готовы даже солгать - они могут намеренно подтасовать факты или придумать то, чего не было в действительности. Кроме того, Овен очень амбициозен. В стремлении достичь желанных вершин он готов пойти абсолютно на что угодно, в том числе на лесть и ложь.

По мнению уроженцев этого знака, цель оправдывает средства - к чему мучиться угрызениями совести, если ты добился желаемого?

Близнецы

Представители воздушной стихии способны войти в доверие абсолютно к кому угодно. Обаятельные, харизматичные, доброжелательные Близнецы кого угодно убедят в чистоте своих намерений. На самом же деле уроженцы этого знака нередко скрывают корыстные мотивы.

Астрологи утверждают - если Близнецы первыми подошли познакомиться, продемонстрировали весь диапазон своего обаяния, рассыпались в комплиментах вашей персоне - значит, им обязательно что-то от вас нужно.

Дело в том, что без личной выгоды этот знак пальцем о палец не ударит. Близнецы готовы пойти на обман, чтобы вытянуть из человека необходимую информацию, а затем распорядиться ею по своему усмотрению.

Скорпион

Самые главные манипуляторы в гороскопе - Скорпионы. Уроженцы водного знака никогда не показывают окружающим свои истинные чувства, они предпочитают солгать, чтобы произвести на человека правильное впечатление. Уверенный в себе, неотразимый, харизматичный Скорпион может вскружить голову кому угодно, неудивительно, что окружающие слепо ему доверяют и выкладывают любой свой секрет.