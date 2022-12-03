Им не светит счастливая старость: 2 знака Зодиака, которые почти всегда умирают молодыми

Продолжительность человеческой жизни зависит от множества факторов. Среди них - генетика, наличие или отсутствие вредных привычек, болезни, приобретенные на жизненном пути. По мнению астрологов, долгожителей можно угадать по знаку зодиака - так же как и тех, кому суждено уйти в мир иной в молодом возрасте. Специалисты в сфере эзотерики выяснили, представители каких двух знаков больше всего подвержены различным заболеваниям и стрессу, которые снижают качество и длину их жизни.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, подвержены отрицательным эмоциям. Они постоянно злятся на окружающих по каким-нибудь причинам, завидуют своим конкурентам, строят планы мести обидчикам… При этом представители водного знака не спешат делиться своими мыслями и чувствами с окружающими - быть может, если бы они могли выговориться кому-нибудь, им стало бы гораздо легче. Однако Скорпион буквально аккумулирует в себе негатив, что сказывается на его организме.

Уроженцы этого знака подвержены целому ряду серьезных недугов.

Скорпионы часто страдают от онкологических заболеваний, болезней сердца, печени, суставов - по мнению астрологов, все эти недуги являются следствием тяжелого характера водного знака. Негатив разрушает Скорпионов изнутри, поэтому они нередко не доживают до глубокой старости. Астрологи утверждают, что если этот знак хочет жить долго и счастливо, ему необходимо прийти к гармонии с собой.

Рыбы

Представителей этого водного знака часто считают нытиками, которые только и делают, что жалуются на свое плохое самочувствие. Рыбки могут часами сидеть на различных сайтах и форумах, пытаясь выяснить, от какого заболевания они страдают, за что удостаиваются насмешек окружающих.

На самом деле, по словам астрологов, в таком поведении уроженцев знака нет ничего плохого - напротив, возможно, именно благодаря своим стараниям Рыбы могут предотвратить беду.

Дело в том, что представители водной стихии часто страдают от тяжелых врожденных заболеваний. Их “ахиллесовой пятой” являются дыхательные пути, сердечно-сосудистая система - за ними Рыбам необходимо следить особенно тщательно. Кроме того, им следует поддерживать свой иммунитет всеми возможными средствами, чтобы не покинуть этот мир прежде соседей по зодиакальному кругу.