Им лучше не сходиться: 5 пар знаков Зодиака, которых ждет крах в любви

От любви до ненависти один шаг - к сожалению, эта формула работает в отношении многих пар. Еще вчера двое были влюблены друг в друга без памяти, а сегодня уже не могут находиться вместе в одной комнате, настолько сильным становится взаимное раздражение. Как угадать, суждено ли вам с потенциальным партнером жить долго и счастливо или теплые чувства скоро исчезнут без следа? Астрологи говорят, что при знакомстве с новым человеком необходимо обратить внимание на его знак зодиака и совместимость с вашим. Некоторым зодиакальным парам предначертано рано или поздно расстаться.

Телец и Лев

В этой паре ни одна из половинок не умеет прислушиваться к мнению другой и идти на компромисс. После того, как туман страсти рассеется, Телец и Лев с неприятным удивлением обнаружат, что не могут ужиться вместе.

Каждый стремится перетянуть одеяло на себя, прибрать власть в паре в свои руки.

В результате они расстаются, так и не найдя способ договориться.

Рак и Водолей

Водный и воздушный знаки на начальном этапе знакомства искренне верят, что предназначены друг для друга. Но впоследствии Рак и Водолей понимают, что им совсем не по пути. Зимний знак бывает чересчур холодным и отстраненным, выливает на ни в чем не повинного Рака свои обиды, в то время как тот не понимает, что происходит, и винит во всем себя.

Скорпион и Лев

Как две хозяйки не могут ужиться на одной кухне, так и два самых сильных знака в гороскопе не найдут общего языка. Поначалу они могут испытывать друг к другу сексуальное притяжение, но чем ближе они будут узнавать партнера, тем яснее будет осознание - все бесполезно. Властные и гордые Лев и Скорпион будут бороться за власть в паре, что рано или поздно приведет к расставанию.

Стрелец и Козерог

Трудно найти знаки, чьи жизненные планы и цели не совпадают так же сильно, как у Стрельца и Козерога. Первый живет в свое удовольствие и не собирается следовать общепринятым правилам, второй гонится за стабильностью и не хочет выделяться из толпы.

Союз этих противоположностей долго не продержится, даже если между ними вспыхнет горячая любовь.

Рыбы и Близнецы

Возможно, мечтательные Рыбки были бы рады провести всю свою жизнь с Близнецами, способными показать им удивительный и волшебный мир. Вот только уроженцам воздушного знака быстро надоедает работать в отношениях фокусником, который развлекает, и ничего не получать взамен.