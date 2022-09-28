Им лучше не переходить дорогу: 3 самых мстительных мужчины по знаку зодиака

Обиды и конфликты бывают в жизни каждого человека - к сожалению, так устроен этот мир, от них никуда не деться. Однако кто-то, столкнувшись с несправедливостью, стремится как можно скорее отпустить ситуацию и забыть о ней, другие же решают наказать обидчика и планируют хладнокровную месть. Астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака особенно часто склонны к возмездию.

Скорпион

Представители водного знака по праву считаются самыми мстительными в зодиакальном круге. Если кто-то перешел мужчине-Скорпиону дорогу, он обязательно запомнит это и не упустит случая расквитаться с наглецом. Как правило, действуют уроженцы этого “ядовитого” знака осторожно и неторопливо, они тщательно изучают свою будущую жертву и ее слабые места для того, чтобы нанести удар в самую болезненную точку.

Возмездие может свершиться даже спустя несколько лет после события, ставшего отправной точкой, поэтому жертвы мести Скорпиона поначалу пребывают в растерянности и тщетно гадают, кто бы это мог устроить им подлость.

Овен

Огненный знак Овна находится под покровительством Марса - планеты, получившей свое название в честь бога войны. Неудивительно, что его представители зачастую настроены довольно агрессивно по отношению к окружающим и могут найти намек на оскорбление даже там, где его и в помине не было. Мужчины, рожденные под этим созвездием, крайне вспыльчивые и импульсивные. В моменты ярости они совершенно не слушают оппонента, а поддаются порывам, которые зачастую могут довольно жестокими.

Поэтому, когда Овен находится в гневе, лучше обходить его стороной - он может начать крушить все подряд, и оказаться в эпицентре событий будет очень неприятно.

Стрелец

Еще один огненный знак зодиака, уроженцы которого испытывают проблемы с управлением гневом - Стрелец. Мужчины, появившиеся на свет под этим знаком, очень изобретательны. Свои таланты они могли бы направить в мирное русло, но нередко свою буйную энергию Стрельцы тратят на то, чтобы свести давние счеты с обидчиками. При этом представителям знака мало отомстить, они жаждут, чтобы человек искренне раскаялся в содеянном и умолял их о прощении.